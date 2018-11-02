الشرنوبي يضع اللمسات النهائية لحفله مع فرحات

حرص الفنان الشاب محمد الشرنوبى على لقاء المايسترو هاني فرحات لوضع اللمسات النهائية لحفله المقرر له اليوم الجمعة بالتجمع الخامس بأحد المولات الكبيرة.



واتفق الثنائي على تقديم مجموعة متنوعة من الأغنيات المتميزة معظمها لنجوم الزمن الجميل، كما سيقدم الشرنوبي أغنية "النفسية" والتي حققت صدى كبيرا حققت ما يزيد على 4 مليون مشاهدة على اليوتيوب وتصدرها تطبيق انغامي.