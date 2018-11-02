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رياضة

النني يهنئ محمود فايز بمناسبة عيد ميلاد إبنته

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:21 م
صدى البلد
مريم صليب
كتب محمود فايز المدرب السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر، على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مهنئا إبنته بيوم ميلادها.

وحرص محمد النني لاعب منتخب مصر على تهنئته وكتب: "كل سنة والقمر ليندا طيبة وبخير وربنا يخليهالك يامحمود زي العسل ربنا يحميها".

وقدم متابعو فايز التهنئة له بمناسبة عيد ميلاد صغيرته ليندا.
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