غدًا.. محافظ أسيوط يلتقي أعضاء نادي الأدب بختام القومي للسينما

يشهد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، مساء غدا السبت اللقاء الأول لأدباء نادي الأدب بقصر ثقافة أسيوط كما يشهد ختام فعاليات المهرجان القومي للسينما المصرية والتي انطلقت فى الفترة من 29 أكتوبر وتستمر حتى 3 نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وتحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسيوط ...صرح بذلك ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، مشيرا إلى أن فعاليات المهرجان بدأت بتقديم عروض مجانية لأفلام سينمائية حديثة وروائية قصيرة وطويلة لأول مرة وذلك ضمن فاعليات المهرجان القومي للسينما في دورته الـ 22 تحت عنوان "السينما .. لحظات لا تنسى".



وأشاد مدير عام ثقافة أسيوط بالدعم الذي يقدمه محافظ أسيوط للفعاليات الثقافية التي تتم بالمحافظة وتوفير الدعم المادى والمعنوى للمواهب الشابة وحرصه على تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بقصور الثقافة ومراكز الشباب المنتشرة بالقرى والنجوع للنهوض بالحركة الثقافية وتنمية الوعى والانتماء لدى الشباب مشيرا الى اهتمام وزارة الثقافة بمحافظة أسيوط واختيارها لعرض بعض أفلام المهرجان بها نظرًا لتميزها بين محافظات الجمهورية وتميزها بتقديم عروض أفلام روائية طويلة وقصيرة وآخرى حديثة مجانية وفقًا للبرنامج المحدد مسبقًا موزعة على 3 حفلات يوميًا ابتدءًا من الساعة الـ 1 ظهرًا حتى الـ 4 عصرًا ، ومن 4 : 7 مساءًا ، ومن 7 : 10 مساءً، داعيا جميع الأدباء والمثقفين والمهتمين بالثقافة وكافة الصحفيين والإعلاميين حضور الملتقى وفعاليات المهرجان القومى للسينما والاستمتاع بعروض المهرجان المجانية.

