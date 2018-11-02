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رياضة

أشرف صبحى يؤجل سفره إلى شرم الشيخ لحضور مبارة الأهلى والترجى

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:02 م
صدى البلد
ريهام بكير
قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تأجيل سفره إلى مدينة شرم الشيخ والتي كان من المقرر لها اليوم، وذلك لحضور مباراة الأهلى والترجي التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام مساء اليوم الجمعة من أجل مؤازرة ممثل الكرة المصرية.

أكد أشرف صبحى بأنه لا يمكن أن يتخلى عن الوقوف بجانب الأهلى ممثل مصر فى هذا الوقت الذى لابد وأن يتكاتف فيه الجميع .

وطالب وزير الشباب والرياضة الجميع التحلى بالروح الرياضية والتشجيع المثالى فى المدرجات لتخرج المباراه بالشكل الذى يعكس الثقافة المصرية واحترام المنافس خاصة أنه فريق من دولة شقيقة وهى تونس ، كما تمنى وزير الشباب والرياضة التوفيق لفريق الأهلى. 

وكان أشرف صبحى قد أجرى اتصالا هاتفيا بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى للاطمئنان على الفريق وكذلك العملية التنظيمية للمباراة.
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