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شاهد تعليق رئيس اتحاد الكرة السابق على مباراة الأهلى والترجى

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:26 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الكابتن عصام عبد المنعم نجم الأهلى الأسبق ورئيس اتحاد الكرة السابق، إنه متفائل جدًا بلقاء النادى الأهلي مع فريق الترجي التونسي اليوم موضحا أن الأهلى لا يخذل جماهيرة فى المواقف الصعبة وفى البطولات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "دى ام سي" اليوم، الجمعة، تقديم الإعلامى رامى رضوان، أن أبناء الأهلى على مر التاريخ يشرفون مصر والجماهير بالكامل.

وأشار إلى أن المدربين اليوم لهم دور أساسى فى لقاء اليوم لأن المباراة تعتمد على التخطيط وكشف أن الأهلى والترجى من أقوى الأندية فى القارة وكل منهما لا يواجا مشكلات أثناء اللعب خارج الديار.
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