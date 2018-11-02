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رياضة

أرقام تقلق جماهير الأهلى قبل مواجهة الترجى اليوم فى نهائى أفريقيا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:22 م
صدى البلد
عبدالله هشام
تشهد مصر اليوم حدثا جماهيريا من الدرجة الأولى، حيث يلتقي الأهلي بمنافسه الترجي التونسي على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساءً في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتحمل مباريات الترجي ذكريات كثيرة ومكانة عالية لدى الجماهير نظرا لقوة المنافسة والأهداف التي تشهدها خصوصا وأن الفريق التونسي لا يتعرض للخسارة على ملعب برج العرب او الاسكندرية وهما يقلق جماهير المارد الأحمر.

والمواجهات التي خاضها الترجى فى برج العرب و الاسكندرية هى :

- عام 2012 الأهلى – الترجى ذهاب نهائى دورى الابطال 1/1 فى برج العرب

- عام 2017 الاهلى – الترجى ذهاب دور الثمانية لدورى الأبطال 2/2 فى برج العرب

- عام 2018 الاهلى – الترجى دورى المجموعات لدورى الأبطال صفر/صفر فى برج العرب


وفى البطولة العربية 2017 التى أقيمت فى القاهرة والاسكندرية لعب الترجى 5 مباريات بالأسكندرية لم يخسر مباراة واحدة حتى حصل على لقب البطولة العربية

لعب مباراة واحدة على ملعب برج العرب وفاز بها

ولعب 4 مباريات على استاد الإسكندرية وفاز بها ايضا

- الترجى – نفط العراق على استاد الإسكندرية فاز الترجي 1/صفر

- الترجى – المريخ السودانى استاد الاسكندرية فاز الترجي 2/صفر

-الترجى – الهلال السعودى برج العرب فاز الترجي 3/2

- الترجى – الفتح المغربى فى الدور قبل النهائي على استاد الإسكندرية وفاز الترجى 2/1

- الترجى – الفيصلى فى النهائى على استاد الإسكندرية فاز الترجى 3/2
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