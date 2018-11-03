علي جمعة يكشف عن 3 أمور أوصى بها رسول الله عند سماع المؤذن

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أوصى بثلاثة أمور عند سماع المؤذن.



وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الثلاثة أعمال هي : «ترديد الأذان، الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم-، سؤال الله تعالى الوسيلة للنبي –صلى الله عليه وسلم-»، مشيرًا إلى أنه بهذه الأعمال تحل للشخص شفاعة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-.



واستشهد بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ».

