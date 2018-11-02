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بين الناس

مواطنة تشكو من انتشار القمامة بشارع سنان بالزيتون

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:00 م
صدى البلد
كريم ناصر
أرسلت "يمنى محمد" إحدى قراء موقع "صدى البلد" الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع تشكو فيها من ظاهرة انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن تراكم أكوام القمامة بشارع سنان التابع لحى الزيتون بمحافظة القاهرة.

وأوضحت "يمنى" أن شارع سنان يعاني من عدم وجود صناديق بالشارع، ما يدعو لانتشار القمامة وإعاقة حركة السير، إضافة إلى انتشار تعديات أصحاب المحلات والمقاهي على مساحة الشارع، ما لا يوفر حياة آدمية لسكان الحي، مطالبة في رسالتها، المسئولين والجهات المختصة بالتعامل مع الموقف والسيطرة على الإشغالات والقمامة لإعادة حركة السير لطبيعتها وإعادة المظهر الحضارى للحي.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.
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