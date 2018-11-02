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الأسعار ترتفع رغم تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها.. وزير المالية: لا يؤثر على معدلات استيراد السيارات.. ونواب: الحكومة تجتهد ولا تجد تجاوبا من الشعب.. والفترة الحالية تشهد نموا للاقتصاد

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:00 م
صدى البلد
أمينة الدسوقى
تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها
فوزى فتى: أسعار السيارات الأوروبية ستنخفض خلال الفترة المقبلة
عمرو كمال :عايزين 100 مليون مواطن زى الرئيس السيسي
طارق متولى يطالب بخفض تثبيت سعر الدولار لـ 15.75 جنيه

فى إطار العمل على تخفيف العبء على المواطنين، وخفض أسعار السلع المستورد، ثبتت الحكومة خلال الشهور الأخيرة الماضية سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها، ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القرار خلال الفترة المقبلة وذلك وفقا لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وحول تأثير هذا القرار على إنخفاض الأسعار خاصة السيارات، قال النائب فوزي فتى أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها، الهدف منه خفض أسعار السيارات المستوردة في السوق المحلي، إلا أن هناك بعض المستوردين الذين يقومون برفع سعر السلعة على الرغم من التسهيلات الجمركية التي تطلقها الحكومة بهدف خفض الأسعار.

وتابع فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن السيارات المستوردة أوربية الصنع، ستكون معفاة من الجمارك خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى ينعكس على الأسعار داخل الأسواق المصرية بشكل ملحوظ، قائلا إن : "أسعار السيارات الأوروبية ستنخفض خلال الفترة المقبلة بشكل ملحوظ ، وخاصة أنها ستكون معفاة من الجمارك تماما".

وأشار النائب إلى أن ذوى النفوس الضعيفة تقوم برفع سعر السيارات المستوردة على الرغم من تثبيت سعر الدولار الجمركى على 16 جنيها مصريا، ويقومون بمحاسبة المستهلك على سعر 18 جنيها، مؤكدا أن الحكومة تجتهد إلا أنها لا تجد التجاوب من قبل الشعب.

فيما قال النائب عمرو كمال عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها، يساهم فى استقرار أسعار السلع المستوردة من الخارج، فضلا عن تحقيق ارتياح للعملية الجمركية.

وتابع كمال فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الأسعار ناجم عن وجود فجوة ما بين التجار والمواطنين، فضلا عن احتكار بعض السلع، مما يساهم فى غلائها، نتيجة تعطش السوق لها، مؤكدا أن الدولة المصرية تخطو خطوات ناجحة نحو التنمية.

وأكد النائب أن الرئيس السيسي، يعمل على قدم وساق للارتقاء باقتصاد مصر، قائلا:" عايزين 100 مليون مواطن زى الرئيس السيسي".

وقال النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن وزارة المالية منوطة بقرارات تثبيت سعر الدولار الجمركي، مع مراعاة تقلبات الأسعار فى الأسواق، مشيرا إلى أن الحكومة أصبحت تتخذ قرارتها بعد دراسة مستفيضة، وليست قرارات انفعالية.

وتابع متولى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الفترة الحالية تشهد نموا للاقتصاد المصري فضلا عن استقرار أحوال البلاد مقارنة بالدول المجاورة، الأخرى التى تعاني التمزق، مؤكدا أن كافة المؤشرات تدل على إيجابية القرارات التى اتخذتها الحكومة بالنسبة للاقتصاد المصري.

وأشار النائب إلى أنه يأمل خفض تثبيت سعر الدولار الجمركى، لـ 15.75 بدلا من 16 جنيه، وبالتالى إنخفاض أسعار السلع.
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