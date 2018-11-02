نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع طن الفول لـ22 ألف جنيه



وتابع فى تصريحات خاصة "منذ التسعينيات تراوحت زراعة الفول ما بين الارتفاع والانخفاض حتي وصلت لأدنى مستوياتها هذه الأيام حيث لا تزيد المساحة المزروعة عن 75 ألف فدان، مما أدى لاعتماد مصر علي الاستيراد حيث تستهلك 500 ألف طن فول سنويا وينتج الفدان في المتوسط 10 أردب أي ما يعادل طن ونصف من الفول الناضج اي أننا نحتاج من 350 إلى 400 ألف فدان زراعة لكي نكتفي ذاتيا.



ويوضح ذلك أن المحتكرين يسيطرون علي سوق الفول في مصر لأننا نستورد 80% تقريبا من احتياجاتنا في ظل غياب كامل للجهات المعنية سواء وزارة تموين أو زراعة أي إحداث توازن أما بالاستيراد أو بالزراعة ولذا نطالب الجهات المعنية بالتدخل السريع لإنقاذ وجبة الغلابة من أنياب المستوردين.



وأضاف ابوصدام أن سعر طن الفول البلدي وصل 22 ألف جنيه ووصل سعر طن الفول المستورد إلى 12 ألف جنيه، مؤكدا أن ذلك الارتفاع يعد الأول من نوعه بالنسبة لأسعار الفول ويشكل خطرا كبيرا على المصريين.



قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن مصر كانت تزرع 400 ألف فدان من الفول البلدي عام 1991 وتعرضت زراعة الفول لفيروس قضي علي إنتاجيته مما أدى لعزوف الفلاحين عن زراعته.