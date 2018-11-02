ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:52 م
موسم قطف الزيتون
موسم قطف الزيتون بـ رام الله
أماني إبراهيم
بدأ موسم قطف الزيتون في فلسطين منذ بداية أكتوبر الماضي، ويجتمع الأهل والأصدقاء برفقة ابنائهم وأحفادهم، لقطف ثمار الزيتون في هذا الوقت من كل عام، حيث أصبح رمزا لفلسطين والنضال الفلسطيني، فأصبح موسم قطف الزيتون موعدا سنويا للاحتفال وليس قطفه كغيره من الثمار.

يستمر موسم القطف لفترة طويلة ولكنها لا تقارن بموسم قطف الزيتون في الماضي، فقد كان يستغرق وقتًا أطول، أما حاليا أصبح أسرع بسبب توافر "الأمشاط" و"المفارش"، و عادة ما تُجمع ثمار الزيتون من الأشجار، أو عندما تسقط على الأرض، ثم يتم تعبئتها، وتُنقل للمعصرة، وتحتاج لوقت ومجهود أطول من غيره من الثمار الأخرى، لأنها صغيرة مقارنة بغيرها.

والتقطت عدسة إحدى المصورين الفلسطينيين، صورا من موسم قطف الزيتون في بلدة "بيت لقيا" التي تقع في جنوب غرب مدينة رام الله الفلسطينية.

وتعد أشجار الزيتون من المحاصيل الزراعية الرئيسية في فلسطين، حيث يمثل الزيتون 57% من الأراضي المزروعة في فلسطين، وغالبا ما يُصنع منها زيت الزيتون.
شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال
شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال
شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال
شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال
شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال
شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال
شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال
شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال
شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال
شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال
loading...

ترشيحاتنا

علي جمعة عن الأضحية للأخ المتوفى: ولا ليها أى لزمة.. فيديو

الأزهر يدين حادث المنيا ..ويؤكد: مرتكبوه تجردوا من أدنى معاني الإنسانية

اكتشف الأسباب الحقيقية لـ خشونة الركبة

فيديوجراف: قصة جنين تحجر في رحم أمه 50 عاما

السكة الحديد: إعادة تشغيل 11 قطارا وتعديل بالمواعيد بدءًا من غد.. فيديو

محمد الليثي يوجه رسالة للمارد الاحمر قبل نهائي أفريقيا

كاميرا المراقبة توثق سببا غريبا لسقوط حافلة في نهر بالصين.. فيديو

هكذا احتفل حازم إمام بعيد ميلاد ابنته الصغرى

فريق طبي بمستشفى المحلة العام ينقذ ساق طفلة من البتر.. صور

عمرو مصطفى يهنئ شيرين على نجاح ألبومها الأخير

وزير الرياضة يحضر مباراة الأهلي والترجي

فايق عزب يحصل على الدكتوراه.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

غادة والي: مشروع مودة يبدأ بأعلى 3 محافظات في معدلات الطلاق.. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة في شرم الشيخ

شاهد .. استمرار توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018

فيديو

الصحة ترد على خضوع وفود منتدى شباب العالم لفحص فيروس سي..فيديو
هالة زايد تكشف آخر استعدادات الصحة لاستقبال منتدى الشباب..فيديو
المالكي: إيران تدعم جماعات الإرهاب في لبنان واليمن بالصواريخ..فيديو
المراغي: ننفذ توصيات السيسي بالاهتمام بالقارة الإفريقية..فيديو
فيديوجراف.. الوزراء ينفي 6 شائعات خلال 3 أيام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟