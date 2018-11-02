شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

بدأ موسم قطف الزيتون في فلسطين منذ بداية أكتوبر الماضي، ويجتمع الأهل والأصدقاء برفقة ابنائهم وأحفادهم، لقطف ثمار الزيتون في هذا الوقت من كل عام، حيث أصبح رمزا لفلسطين والنضال الفلسطيني، فأصبح موسم قطف الزيتون موعدا سنويا للاحتفال وليس قطفه كغيره من الثمار.



يستمر موسم القطف لفترة طويلة ولكنها لا تقارن بموسم قطف الزيتون في الماضي، فقد كان يستغرق وقتًا أطول، أما حاليا أصبح أسرع بسبب توافر "الأمشاط" و"المفارش"، و عادة ما تُجمع ثمار الزيتون من الأشجار، أو عندما تسقط على الأرض، ثم يتم تعبئتها، وتُنقل للمعصرة، وتحتاج لوقت ومجهود أطول من غيره من الثمار الأخرى، لأنها صغيرة مقارنة بغيرها.



والتقطت عدسة إحدى المصورين الفلسطينيين، صورا من موسم قطف الزيتون في بلدة "بيت لقيا" التي تقع في جنوب غرب مدينة رام الله الفلسطينية.



وتعد أشجار الزيتون من المحاصيل الزراعية الرئيسية في فلسطين، حيث يمثل الزيتون 57% من الأراضي المزروعة في فلسطين، وغالبا ما يُصنع منها زيت الزيتون.