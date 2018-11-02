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مرأة

للمصابين بالأملاح.. احترس من هذه الأطعمة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:49 م
املاح
املاح
اسماء محمد
قالت ليندا جاد، استشاري تغذية علاجية، إن الإصابة بزيادة نسبة أملاح اليورك من أشهر الأمراض المنتشرة بين المصريين، بسبب زيادة كمية مادة البيورين في الجسم نتيجة تناول الأطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية منها.

وأضافت ليندا خلال ندوتها بموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه على المصاب بالأملاح الامتناع عن تناول مجموعة من الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من مادة البيوريين للحفاظ على صحته والتخلص منها تماما، وهي:

اللحمة الحمراء، السردين، الرينجا، والكبدة ، والجمبرى والكابوريا.

وأوضحت ليندا أن مريض الأملاح يمكنه استبدال البروتين الحيواني باللحوم البيضاء مثل انواع السمك العادية كالبلطي والارانب فيها البيورين قليل بالإضافة إلى أن البروتين النباتى بديل جيد لهم.
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