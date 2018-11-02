محمد يوسف لجماهير الأهلي: شجعوا الفريق فقط

فرض محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكره بالأهلي سياجًا من السرية على استعدادات الفريق الأول لمباراة الترجي التونسي المقرر لها مساء اليوم في ذهاب نهائي دورى الأبطال الأفريقي باستاد الجيش المصري ببرج العرب، وطلب يوسف من لاعبيه التركيز فقط في الملعب والمباراة وعدم الانشغال بأي أمور جانبيه.



وعقد الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني جلسه مع لاعبيه أمس تضمنت عرض بعض لقطات من مباراة الترجي التونسي وأول أغسطس الأخيرة في نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا.



وحرص كارتيرون علي إيقاف بعض لقطات الفيديو أكثر من مره لشرح نقاط القوة والضعف في بطل تونس وتطور أدائه بصورة واضحه خلال الفترة الأخيرة، وقال المدير الفني للاعبيه في تلك المحاضرة أنهم يعرفوا مستوي وأجواء بطل تونس جيدًا فالفريقان لعبا كثيرا والأوراق مكشوفه وتبقي فقط التوفيق والإصرار والتركيز علي حسم اللقب.



وأضاف أن الترجي كتاب مفتوح وكل عناصر معروفه ولكن ادائهم تطور كثيرًا من مواجهة دورى المجموعات التي جرت في وقت سابق وفاز بها الاهلي في رادس لذا يجب التركيز والحذر من قوة المنافس، فيما أكد محمد يوسف المدرب العام أن النهائي من 180 دقيقه ولن يحسم في مباراة الأسكندريه فقط رغم الأفضلية لنا كون المواجهة ستقام وسط جماهيرنا .



وطالب يوسف جماهير ناديه بتشجيع الفريق فقط وعدم الإلتفات لأي أمور اخري ، وقال :" الفريق يحتاج اليكم للدعم والمؤازرة..شجعوا ناديكم ولاعبيكم فقط..لنحقق الفوز ويكون لنا الأفضلية في مواجهة العودة"، وقال يوسف لجماهير ناديه:" نعلم مدي حبكم لناديكم ..نرجو منكم تشجيع الفريق فقط والتركيز مع اللاعبين..هم بحاجه لدعمكم..180 دقيقه فقط تفصلنا عن حلم المونديال".