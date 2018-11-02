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رياضة

مرجان يطالب جماهير الأهلي بالالتزام بتعليمات الأمن فى مباراة الترجي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:28 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
طالب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي من الجماهير بالإلتزام بالتعليمات الأمنية وعدم السماح لأي عنصر يسعي لإفساد تلك المباراة بالتواجد بينهم.

وبدأت جماهير الأهلي في التوافد علي استاد برج العرب لحضور مباراة ذهاب نهائي دورى الأبطال الأفريقي بين الأهلي والترجي.

وفتحت أبواب الملعب في الثانية ظهر اليوم وتم تخصيص بوابة 1 لضيوف المقصورة الرئيسية والإتحاد الأفريقي وبوابة 2 للفريق الضيف وبوابة 3 للدرجة الأولي يسار وبوابة 4و 6 للدرجة الثالثة شمال وبوابة 7 و 8 للدرجة الثانية وبوابة 10 لحاملي تصاريح السيارات.
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