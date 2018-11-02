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استجابة لـ صدى البلد.. رئيس حى الزيتون يشن حملة نظافة بشوارع سرايا القبة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:35 م
صدى البلد
كريم ناصر
استجاب اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، للشكاوى المقدمة من المواطنين عبر خدمة شكاوى صدى البلد، بشأن انتشار القمامة بشوارع سرايا القبة منها شارع السوق وأمام مدرسة كلية السلام وحارة عبده رضوان وشارع داود فورت.

وشن رئيس الحى، حملة نظافة موسعة لرفع القمامة من الشوارع لإعادة الحى لمظهره الحضاري، مناشدا المواطنين التعاون مع الأجهزة المعنية بعدم وضع الحواجز الحديدية وعدم إلقاء القمامة بالشوارع والالتزام بالسلوك الحضاري حفاظا على شوارع الحي.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.
استجابة لـ صدى البلد.. رئيس حى الزيتون يشن حملة نظافة بشوارع سرايا القبة
استجابة لـ صدى البلد.. رئيس حى الزيتون يشن حملة نظافة بشوارع سرايا القبة
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