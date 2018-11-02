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محافظات

رئيس المحلة: حصر محتويات مصنع تدوير القمامة بعد فسخ التعاقد مع جرين تك

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:37 م
لجنه مشكله من الإنتاج
لجنه مشكله من الإنتاج الحربي فى حصر محتويات مصنع تدوير القم
أحمد على
باشر اللواء ناصر أنور طه رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم أعمال مسئولي وفني لجنة مشكلة من الإنتاج الحربي فى حصر محتويات مصنع تدوير القمامة بمدخل قرية الجابرية بطريق "المحلة - المنصورة" الدائري حفاظا على الصالح العام.

وأعطي رئيس مجلس المدينة توجيهاته إلى مساعديه بضرورة التنسيق مع مسئولي الإنتاج الحربي لإعداد تقرير كامل حول محتويات المصنع عقب فسخ التعاقد مع شركة "جرين تك" المسئولة عن إدارته طوال 3 سنوات الماضية.

كما أعلن رئيس مجلس المدينة أنه تم رفع أكثر من 70 ألف طن من مصنع التدوير إلى مدفن السادات فضلا عن طرح مزاد علني لإسناد عمليات نقل أكثر من 70 ألف طن من القمامة بشكل دوري حفاظا على أرواح وحياة أبناء المدينة العمالية.
رئيس المحلة: حصر محتويات مصنع تدوير القمامة بعد فسخ التعاقد مع جرين تك
رئيس المحلة: حصر محتويات مصنع تدوير القمامة بعد فسخ التعاقد مع جرين تك
رئيس المحلة: حصر محتويات مصنع تدوير القمامة بعد فسخ التعاقد مع جرين تك
رئيس المحلة: حصر محتويات مصنع تدوير القمامة بعد فسخ التعاقد مع جرين تك
رئيس المحلة: حصر محتويات مصنع تدوير القمامة بعد فسخ التعاقد مع جرين تك
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