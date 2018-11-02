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أخبار العالم

روسيا تختبر طرقًا جديدة للتشغيل المتبادل بين السفن الحربية والطائرات

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 05:04 م
سيرجي شويجو
سيرجي شويجو
أ ش أ
أعلن وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويجو أنه تم اختبار أحدث الطرق للتشغيل المتبادل في الملاحة الجوية-البحرية في تدريبات "درع المحيطات" التي أجريت في البحر الأبيض المتوسط ​​والتي تضمنت أيضًا قاذفات القنابل الحربية تو-160 وأنظمة الإنذار المبكر بالرادارات المحمولة جوًا آي- 50.

وقال شويجو - وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - "دعونا نلخص نتائج تدريبات "درع المحيطات" التي أجريت في أوائل سبتمبر في البحر الأبيض المتوسط. وقد تم هذا التدريب على مسافة بعيدة من روسيا لأول مرة في تاريخ البلاد الحديث".

وأضاف شويجو "خلال التدريبات، تم اختبار أحدث التقنيات التكتيكية وأساليب تشغيل القوات المحمولة على متن السفن والطيران".

وتابع أن السفن الحربية التابعة لأساطيل روسيا الشمالية وبحر البلطيق قطعت مسافة تزيد على 4500 كيلومتر بينما مرت سفن قافلة بحر قزوين عبر قناة فولجا-دون ومضيق البحر الأسود من بحر قزوين.
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