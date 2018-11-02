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المصريين الأحرار يستقبل أعضاء جددا من هيئات تدريس وتنفيذيين سابقين

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:51 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
فريدة محمد - أمينة الدسوقى
وقع عدد من الشخصيات المعروفة بأسيوط استمارات عضوية بحزب المصريين الأحرار برئاسة د. عصام خليل، ومن بينهم المهندس سليمان قناوي سكرتير عام محافظة أسيوط الأسبق، والمهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة الأسبق.

كما انضم لصفوف الحزب أعضاء من هيئة التدريس وعلى رأسهم الدكتور علي سيد محمد الأستاذ بكلية التربية، والدكتور أحمد كمال البهنساوي أستاذ علم النفس بجامعة أسيوط، والدكتور هشام عبدالحميد أستاذ بجامعة جنوب الوادي.

كما وقع عدد من الشخصيات الشبابية استمارات الانضمام ومنهم فوزي رجب الطويل، وقيادات نسائية على راسهن وفاء الطيب وكيل إدارة الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة أسيوط.

وأيضا انضم للحزب شيبه حسن، ومصطفى محمد سيد وعبدالله كمال.

وقال النائب جمال عباس أمين الحزب بأسيوط ، إن الأمانة تستقبل كافة أبناء أسيوط الراغبين في الانضمام للحزب، لافتا إلى أن الإقبال للانضمام من الشباب والمرأة وقيادات سابقة فى الجهات التنفيذية غير مسبوق مما يثري العمل على أرض الواقع.

وأوضح عبدالله تمام أمين تنظيم الحزب بأسيوط، أن الأعضاء اجتمعوا مع أمين الحزب والامناء المساعدين وتناقش حول برنامج الحزب وخطة العمل خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الاختبارات تأتي لدعم عدد من الأمانات ومراكز المحافظة.

وأكد أيمن عثمان الأمين المساعد، أن اختيارات الحزب ركزت على الأعضاء الأكثر التحاما مع مشاكل المواطنين والذين يتمتعون بالسمعة الحسنة والقبول لدى المواطنين.
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