أعضاء الاتحاد العربى للشباب والبيئة يزورون متحف النيل بأسوان.. صور

زار نحو 211 شابا وفتاة من 20 دولة عربية من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربى للشباب والبيئة متحف النيل الوثائقي وذلك خلال جولتهم التى يقومون بها بمحافظة أسوان للمشاركة فى فعاليات المنتدى التاسع للسياحة البيئية التراثية والحد من البطالة.



واستمع الشباب إلى شرح تفصيلى عن المتحف ومكوناته وما يحتويه من مقتنيات من المهندس هشام فرغلى مدير المتحف.



كما عقد وفد الاتحاد العربى للشباب والبيئة لقاء بأعضائه من مختلف الدول العربية والإفريقية وذلك عقب زيارتهم لمتحف النيل للحديث عن متحف النيل والتعريف بتاريخ إنشائه ومايحتويه من مقتنيات ثمينه والتأكيد على أهمية قطرة المياه وتوطيد العلاقات مع الدول العربية والإفريقية.



حضر اللقاء كل من الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس جامعة أسوان لشئون البيئة، والدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للإتحاد العربى للشباب والبيئة، والمهندس هشام فرغلى مدير عام متحف النيل والذى تسلم وسام الإتحاد تكريمًا لمجهوداته فى متحف النيل.