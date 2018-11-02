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تعليم

11 نوفمبر.. موعد انتخابات اتحاد طلاب جامعة العريش

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:39 م
صدى البلد
احمد صالح
افتحت الإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة العريش، باب التقدم للترشح لعضوية اتحاد الطلاب بكليات جامعة العريش، علي ان تجري الانتخابات يوم 11 نوفمير الجاري 2018.

وأكد أسعد إسماعيل حافظ، مدير رعاية الشباب بجامعة العريش، أنه تم فتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات في مختلف الكليات لمدة يوم واحد؛ ليتم بعدها الإعلان عن الكشوف المبدئية، ثم تلقي الطعون ، على أن يكون فحص الطعون يوم الثلاثاء المقبل، ليتم إعلان الكشوف النهائية، تمهيدًا لانتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز واعلان النتائج.

كما تبدأ انتخابات الإعادة لعضوية لجان اتحاد الطلاب في مختلف كليات لجامعة العريش، الاثنين 12 نوفمبر الجاري.
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