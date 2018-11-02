إشادات بنجاح الإصلاح الاقتصادي .. خبراء: الحكومة نجحت في تحقيق الاستقرار.. وتعويم الجنيه جذب الاستثمارات الأجنبية

صندوق النقد وافق على توسيع برنامج الإصلاح بعدما أثبت نجاحه

حقل ظهر ساهم في عدم احتياج مصر لاستيراد الغاز الطبيعي

على الحكومة الاهتمام ببرنامج الخصخصة لجذب الاستثمارات



أشاد عدد من الخبراء والاقتصاديين بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية وقالوا إنها جعلت الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، بحسب ما نشرته صحيفة صحيفة عرب نيوز السعودية.



وبحسب الخبراء، فقد ساهم قرار تعويم الجنيه في تعافي الاقتصاد حيث عزز الصادرات وجذب رؤوس الاستثمارات الأجنبية على الأقل من الصين، التي وقعت، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين، على تنفيذ مشاريع للبنية التحتية والطاقة بقيمة 18 مليار دولار، فيما انحسر العجز رغم ارتفاع أسعار النفط والأوضاع المالية الصعبة على مستوي العالم.



وأوضح المحلل الاقتصادي بمؤسسة تشاتام هاوس البريطانية ديفيد باتر إن الاكتشافات في قطاع الغاز الطبيعي كانت ذات تأثير إيجابي جدا على معدلات النمو، كما عزز تطوير حقل ظهر مصر ميزان المدفوعات، حيث كانت تنفق الحكومة المصرية قرابة 2 مليار دولار لشراء الغاز الطبيعي ولكنها لن تقوم بذلك.



وقال الخبير من مجموعة كابيتال إيكونوميكس البحثية جيمس توفي إن الحكومة عملت على توفير الاستقرار للاقتصاد، وأضاف أن برنامج الإصلاح نجح بشكل جيد فيما وافق صندوق النقد الدولي على طلب مصر بتوسيعه وأضاف أنه من المهم الآن المضي قدما في عمليات الخصخصة التي من شأنها جذب الاهتمام الأجنبي والمحلي.



ومن جانبه، ذكر محمد أبو باشا رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في مجموعة هيرمس الاقتصاية إن الإصلاح في مصر يسير على الطريق الصحيح، فالاقتصاد يتعافى ، والعجز ينحسر على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والظروف الولية، وقال إن التحدي المقبل للاقتصاد المصري هو تحفيز الاقتصاد عبر تنفيذ عددا من الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص سواء كان المحلي والأجنبي مع الحفاظ على الاستقرار، وتابع: هذا مهم للحد من البطالة، وتعزيز الإنتاجية.



وأتت إشادات هولاء الخبراء بعد يومين من تأكديدات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه بشكل جيد، مدعومًا بتنفيذ السلطات المصرية القوي لبرنامج الإصلاح، بالرغم من الظروف العالمية الأقل مناسبة، حيث أعلن الصندوق، الأربعاء، في بيان عن توصله لاتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، وقال بيان الصندوق إن معدل النمو في مصر تسارع من 4.2 % في العام المالي 2016 - 2017 إلى 5.3% في 2017 - 2018، بينما تراجع معدل البطالة إلى أقل من 10 %.



وبحسب البيان فإن العجز في الحساب الجاري وصل إلى 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 من أصل 5.6 % في العام السابق، مدفوعًا بالتحويلات القوية وانتعاش السياحة، وانخفض إجمالي الديون الحكومية العامة من 103٪‏ من إجمالي الناتج المحلي في 2016 / 2017 إلى حوالي 93 % من إجمالي الناتج المحلي في 2017 / 2018، مدعومة بالدعم المالي وزيادة النمو.



