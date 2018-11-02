وزير الأوقاف: لا يوجد في الإسلام قتل على المعتقد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الإسلامُ دين رحمة وسلام للعالم كله، ولا يوجد في الإسلام قتل على المعتقد قط.



وأوضح «مختار» في بيان له اليوم الجمعة، أنه عندما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- امرأة كافرة مقتولة في ساحة القتال، قال -صلى الله عليه وسلم- : « مَنْ قتلها ؟ مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ »، بما يؤكد أن القتل ليس مقابلا للكفر، إنما يكون القتال لدفع العدوان، فلا إكراه في الدين، ولا فظاظة في القول.



وأضاف الحق سبحانه لنبينا: «وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ».



وتابع: "عندما خاطب القرآن الكريم الكفار على لسان نبينا -صلى الله عليه وسلم- ولسان أصحابه قال: «وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ »، ولم يقل: "نحن على هدى وأنتم في ضلال مبين مع تحقق ضلالهم، بما يعرف لدى علماء البلاغة بأسلوب الإنصاف، فهذه ثقافتنا التي تنصف الآخر حتى في القول".



وأضاف أن الإسلام قد أمرنا بالقول الحسن، فقال سبحانه: « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»، للناس كل الناس، بل قولوا: التي هي أحسن، وقال تعالى: « وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ »، وافعلوا التي أحسن، وقال عز وجل أيضا: «وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ».