ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

فريق طبي بمستشفى المحلة العام ينقذ ساق طفلة من البتر.. صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:37 م
فريق طبي نجح فى إنقاذ
فريق طبي نجح فى إنقاذ قدم ساق طفله من البتر
أحمد على
اعلن الدكتور جمال شادي مدير مستشفي المحلة العام، اليوم، عن نجاح فريق طبي من أطباء المستشفي فى إنقاذ ساق طفلة من البتر عقب دهسها حال لهوها أمام منزلها بقرية العامرية فى حادث جرار زراعي.

وأشار مدير المستشفي إلى أنه تم التنسيق بين أطباء متخصصين فى الأوعيه الدمويه والعظام والتجميل والعنايه المركزة وترتيب التدخل لكل منهم ما ادى إلى الحفاظ على ساق الطفله من البتر والعاهه المستديمه لطفله في عمر الزهور.

فى المقابل أشاد مدير المستشفي بنجاح العملية، قائلا إن مجلس إدارة نجح فى تدشين المؤتمر الأول من للحالات الحرجه والطوارئ بحضور لفيف من أطباء الجامعات المنصورة وطنطا ومستشفيات الصحة الذين نجحوا فى الإثراء بعلمهم وخبراتهم الطبيه خلال إلقاء المحاضرات لكافة الحضور من شباب الأطباء ورؤساء الأقسام بالمستشفي.
فريق طبي بمستشفى المحلة العام ينقذ ساق طفلة من البتر.. صور
فريق طبي بمستشفى المحلة العام ينقذ ساق طفلة من البتر.. صور
فريق طبي بمستشفى المحلة العام ينقذ ساق طفلة من البتر.. صور
فريق طبي بمستشفى المحلة العام ينقذ ساق طفلة من البتر.. صور
loading...

ترشيحاتنا

بشهادة البنك الدولي.. الاقتصاد المصري يتفوق على الإسرائيلي ونمو الصادرات 7.3%

شاهد.. أغرب طريقة لصيد الثعابين في الصعيد

عدسة صدى البلد مع جماهير الأهلي في القطار قبل لقاء الترجي

زوجة سامى العدل تحيي ذكرى ميلاده بصورة نادرة

كاميرا المراقبة توثق سببا غريبا لسقوط حافلة في نهر بالصين.. فيديو

تعرف على السيرة الذاتية لحكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

عمرو مصطفى يهنئ شيرين على نجاح ألبومها الأخير

مصدر أمني: أتوبيس يقل أقباطا تعرض لهجوم في المنيا

شاهد.. حارس أمن يهرب بعد رؤيته شبحا على الطائرة

الرئيس السيسي ينعى شهداء المنيا.. ويؤكد: عازمون على مكافحة الإرهاب الأسود

التاسعة يا أهلي تشعل حماس الجماهير الحمراء قبل لقاء الترجي .. فيديو

انتبه.. 7 أمور تحدث لك عند الصلاة على النبي 100 مرة يوم الجمعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

غادة والي: مشروع مودة يبدأ بأعلى 3 محافظات في معدلات الطلاق.. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة في شرم الشيخ

شاهد .. استمرار توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018

فيديو

الصحة ترد على خضوع وفود منتدى شباب العالم لفحص فيروس سي..فيديو
هالة زايد تكشف آخر استعدادات الصحة لاستقبال منتدى الشباب..فيديو
المالكي: إيران تدعم جماعات الإرهاب في لبنان واليمن بالصواريخ..فيديو
المراغي: ننفذ توصيات السيسي بالاهتمام بالقارة الإفريقية..فيديو
فيديوجراف.. الوزراء ينفي 6 شائعات خلال 3 أيام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟