فريق طبي بمستشفى المحلة العام ينقذ ساق طفلة من البتر.. صور

اعلن الدكتور جمال شادي مدير مستشفي المحلة العام، اليوم، عن نجاح فريق طبي من أطباء المستشفي فى إنقاذ ساق طفلة من البتر عقب دهسها حال لهوها أمام منزلها بقرية العامرية فى حادث جرار زراعي.



وأشار مدير المستشفي إلى أنه تم التنسيق بين أطباء متخصصين فى الأوعيه الدمويه والعظام والتجميل والعنايه المركزة وترتيب التدخل لكل منهم ما ادى إلى الحفاظ على ساق الطفله من البتر والعاهه المستديمه لطفله في عمر الزهور.



فى المقابل أشاد مدير المستشفي بنجاح العملية، قائلا إن مجلس إدارة نجح فى تدشين المؤتمر الأول من للحالات الحرجه والطوارئ بحضور لفيف من أطباء الجامعات المنصورة وطنطا ومستشفيات الصحة الذين نجحوا فى الإثراء بعلمهم وخبراتهم الطبيه خلال إلقاء المحاضرات لكافة الحضور من شباب الأطباء ورؤساء الأقسام بالمستشفي.