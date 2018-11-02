طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

تبقى المسقعة من اجمل المأكولات التي لها مذاقا مميزا، ولذيذا، وهي من أبرز المأكولات الشعبية التي نجدها داخل منازلنا، وعلى سفرة الفقير والغني.



قالت الشيف نونا إنه يمكن اعداد المسقعة بأكثر من طريقة، مختلفة ومبتكرة للغاية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، والتى قدمت خلالها طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل على طريقة الشيفات المحترفين، باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



مقادير المسقعة بالبشاميل:



2 كيلو باذنجان رومي مقلي

نصف كيلو لحمة مفرومة

فلفل حار أخضر وأحمر مقلي

لتر حليب

4 ملعقة كبيرة دقيق

4 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة زبدة

كوب جبنة موتزاريلا

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة صلصة

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل:



- نحضر طاسة على النار بها زيت وننزل بالثوم ثم نطشه بالخل ثم ننزل باللحمة المفرومة المعصجة فى الطاسة ونضع الصلصه ونقلبهم جيدا ونتركها تأخذ تشميعه على النار ثم نظبط الملح والفلفل الأسود.



- نحضر الخلاط ونضع به الحليب ونضع عليه الدقيق ونضع الملح والفلفل الأسود ( يمكن وضع مكعبين مرقة حسب الرغبة )، ونضرب الخليط جيدا.



- ثم نحضر حله على النار ونضع بها زيت مع الزبدة، ثم ننزل بخليط البشاميل عليهم، ونقلب بإستمرار بالمضرب السلك بدون توقف حتى لا يحدث تكتلات ونضيف رشة الكمون ونستمر فى التقليب حتى يثقل القوام و نحصل على القوام المتوسط المطلوب، ثم نرفعه من على النار.



- نحضر طاجن بيركس أو صينية ونضع جزء قليل من البشاميل فى الأرضيه ثم نحضر الباذنجان الرومى، ونفرغه جيدا من المنتصف ونضعه فى أرضية الطاجن، ونضع عليه فى المنتصف طبقة بشاميل ثم نضع اللحمة المفرومة، ونضع على اللحمة قرن فلفل حار مقلي ثم نضع جبنة موتزاريلا على الفلفل.



- ونضع جزء من الجبنة الموتزاريلا على خليط البشاميل، ونقلبهم جيدا حتى تختلط الجبنة بالبشاميل جيدا ثم نضع طبقة بشاميل على الباذنجان ثم نضع جبنة موزاريلا على الوجه، ونضع قرون فلفل أخضر وأحمر، وندخلها فرن مشتعل مسبقا على درجة حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق ثم نخرجه.



- ونرفع الباذنجان من الطاجن نضعه فى طبق التقديم بجانب قرون الفلفل الحار ثم يقدم.