رئيس المريخ يعاقب اللاعبين بعد التعادل مع النصر

قرر أحمد جوهر رئيس نادى المريخ إيقاف مستحقات لاعبى فريق كرة القدم الأول وتوقيع غرامة 1000 جنيه على كل لاعب بعد التعادل سلبيًا مع فريق النصر فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم الخميس على ملعب الأستاذ عادل جلال .



وارتفع رصيد المريخ إلى 9 نقاط بعد التعادل مع فريق النصر وجاءت أسباب العقوبة هى التفريط فى الفوز رغم الأفضلية الواضحة للمريخ طوال لقاء النصر واللقاءات الماضية.



وشهدت مباراة النصر ضياع أكثر من هدف محقق للاعبي المريخ عن طريق أكثر من لاعب ممن شاركوا فى لقاء اليوم، ولكن غاب التوفيق بشكل غريب عن اللاعبين فى جميع الكرات التي وصلت إلى مرمى حارس النصر .