شاهد.. ثعبان كوبرا يهاجم حاويا خلال عرض أمام المتفرجين

رصدت لقطات صادمة، لحظة انقضاض ثعبان كوبرا على وجه إندونيسي أثناء اللهو معه.



ويوضح فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، رجلا وهو يلف الثعبان حول ذراعيه ويشير إليه لإضحاك المتفرجين بمن فيهم النساء والأطفال.



لكن الضحك تحوّل إلى صدمة عندما ثار الثعبان فجأة وانقض على وجه الرجل وغرز أنيابه في أنفه.



واخذ المتفرجون وقتا لازاحة الثعبان من وجه الحاوي بعد أن انقض عليه بشكل مفاجئ.



