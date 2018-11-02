ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:32 م
صدى البلد
نور عادل
توافدت جماهير النادي الأهلي المتجهة إلى استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية إلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي من أجل حضور مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، العديد من صور الجماهير التي تحمل الاعلام الحمراء وترتدي قمصان حمراء وهم يلتقطون صورًا تذكارية على الطريق متجهين إلى الاستاد قبل المباراة بساعات قليلة.

ويسعى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى تحقيق نتيجة ايجابية اليوم مستغلًا عاملي الأرض والجمهور من أجل الاقتراب من اقتناص اللقب قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل في رادس.
شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي
شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي
شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي
شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي
شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي
شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي
شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي
شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي
loading...

ترشيحاتنا

ريم مصطفى تشارك فى منتدى شباب العالم

فايق عزب يحصل على الدكتوراه.. صور

مقاله أغلق الجريدة.. أول مغامرة لـ حمدي قنديل في الصحافة بالكارنيه اللوكس

هكذا احتفل حازم إمام بعيد ميلاد ابنته الصغرى

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد أزواج ندى بسيوني

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-11-2018 والقنوات الناقلة

الطفلة سارة السورية تشعل الغضب ضد أردوغان وجنوده .. صور

السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو

السكة الحديد: إعادة تشغيل 11 قطارا وتعديل بالمواعيد بدءًا من غد.. فيديو

انتبه.. 7 أمور تحدث لك عند الصلاة على النبي 100 مرة يوم الجمعة

بعد سلطنة عمان.. نتنياهو يزعم التوجه لزيارة دول خليجية أخرى

مصدر أمني: أتوبيس يقل أقباطا تعرض لهجوم في المنيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

غادة والي: مشروع مودة يبدأ بأعلى 3 محافظات في معدلات الطلاق.. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة في شرم الشيخ

شاهد .. استمرار توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018

فيديو

الصحة ترد على خضوع وفود منتدى شباب العالم لفحص فيروس سي..فيديو
هالة زايد تكشف آخر استعدادات الصحة لاستقبال منتدى الشباب..فيديو
المالكي: إيران تدعم جماعات الإرهاب في لبنان واليمن بالصواريخ..فيديو
المراغي: ننفذ توصيات السيسي بالاهتمام بالقارة الإفريقية..فيديو
فيديوجراف.. الوزراء ينفي 6 شائعات خلال 3 أيام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟