شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

توافدت جماهير النادي الأهلي المتجهة إلى استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية إلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي من أجل حضور مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، العديد من صور الجماهير التي تحمل الاعلام الحمراء وترتدي قمصان حمراء وهم يلتقطون صورًا تذكارية على الطريق متجهين إلى الاستاد قبل المباراة بساعات قليلة.



ويسعى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى تحقيق نتيجة ايجابية اليوم مستغلًا عاملي الأرض والجمهور من أجل الاقتراب من اقتناص اللقب قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل في رادس.