ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

العلميين تكرم عددا من نماذج اجتازت الإعاقة.. صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 05:59 م
صدى البلد
محمود محسن
تنظم جمعية أصداء للارتقاء بالصم وضعاف السمع بالتعاون مع مؤسسة تواصل للتغيير المجتمعي لذوي القدرات ( تحت التأسيس ) المعرض والمؤتمر الأول ( قــــدرات إجتــــــــــازت الإعـــــــاقة ) وذلك تحت رعاية نقابة المهن العلمية بالإسكندرية بقيادة دكتور مرسي ابو يوسف نقيب علميين الإسكندرية، والكيميائي مهاب حسن الأمين العام لنقابة العلميين بالإسكندرية.

وتم الانتهاء من فعاليات المعرض والمؤتمر باحتفال غنائي من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع شهادات التقدير بتنظيم من الدكتور عمر عبد العزيز وجيولوجي أيمن نور الدين اعضاء مجلس النقابة بالاسكندرية.

وتمثل هذه الشريحة نسبة كبيرة من المجتمع المصرى والتى يتراوح قوامها ما بين ١١ إلى ١٤ مليون معاق، وباعتراف صريح بحقوقهم كمواطنين مصريين من حقهم التعايش السلمى في المجتمع، وأول تلك الحقوق حقهم في العيش بكرامة ذلك الحق الذي يكفله لهم الدستور والاتفاقيات الدولية مع الإحتفاظ بحقهم في التوظيف وحقهم في الضمان والحماية الاجتماعية، يليه حقوقهم في التعليم والصحة والثقافة والسياسة والرياضة، بالإضافة إلى أن هذا العام يتيح للمجتمع بكل شرائحه الفرصة لزيادة الوعى بقضايا أبناء هذه الشريحة، وتقبل اختلافهم ومحاولات دمجهم في المجتمع، خاصة وأن منهم من أبهر العالم بتحديه لإعاقته ومثابرته وعمله الجاد والمتقن، وأصبح صورة وواجهة مشرفة لمصر في البطولات العالمية بإحرازه للميداليات.

ومن هذا المنطلق حرص مجلس نقابة العلميين بالإسكندرية تنظيم يومين لهذه الاحتفالية مع جمعية أصداء للارتقاء بالصم وضعاف السمع و مؤسسة تواصل للتغيير المجتمعي داخل اروقة نقابة المهن العلمية للتواصل مع هؤلاء الأشخاص علي كافة مستواياتهم وأعمارهم للاستفادة من قدراتهم وأفكارهم وطموحاتهم وتكريم البارزين منهم في كل المجالات مع دعوة قيادات الإسكندرية لحضور هذه الاحتفالية بما يتناسب مع حقهم في التعايش المجتمعي.

هذا وقد تم تكريم مجموعة من ذوي الإحتياجات الخاصة بنقابة المهن العلمية بالإسكندرية في شهر مايو 2018 في احتفال كبير ضم عددا كبيرا من رموز المجتمع السكندري وأعضاء مجلس النواب والمهتمين بشئون ذوي الاحتياجات الخاصة.
العلميين تكرم عددا من نماذج اجتازت الإعاقة.. صور
العلميين تكرم عددا من نماذج اجتازت الإعاقة.. صور
العلميين تكرم عددا من نماذج اجتازت الإعاقة.. صور
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي في نهائي ابطال افريقيا ..بث مباشر

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الشيخ سلطان ..حكاية صوت موهوب استيقظت البحيرة على روعته وأغفلته دور المواهب ..فيديو

مجلس الأهلي بالكامل في برج العرب لمؤازرة الفريق أمام الترجي

مخابرات كوريا الجنوبية تكشف مخاطر محتملة على صحة كيم جونج أون

شاهد.. حارس أمن يهرب بعد رؤيته شبحا على الطائرة

عدسة صدى البلد مع جماهير الأهلي في القطار قبل لقاء الترجي

نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع طن الفول لـ22 ألف جنيه

أبرز الأحداث الفنية والشخصية خلال هذا الأسبوع.. رحيل حمدي قنديل.. ومرض ياسمين الخطيب.. وملكة جمال سوريا تعلن طلاقها من أحمد عبدالله محمود

الأعلى للإعلام: معاقبة الوسائل المخالفة لكود الحوادث الإرهابية

توجيه ملكي سعودي مهم بشأن المؤسسات الخاصة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

غادة والي: مشروع مودة يبدأ بأعلى 3 محافظات في معدلات الطلاق.. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة في شرم الشيخ

شاهد .. استمرار توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018

فيديو

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي في نهائي ابطال افريقيا ..بث مباشر
بيراميدز يتقدم على الاتحاد بهدف في الشوط الأول .. فيديو
الصحة ترد على خضوع وفود منتدى شباب العالم لفحص فيروس سي..فيديو
هالة زايد تكشف آخر استعدادات الصحة لاستقبال منتدى الشباب..فيديو
المالكي: إيران تدعم جماعات الإرهاب في لبنان واليمن بالصواريخ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟