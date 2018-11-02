العلميين تكرم عددا من نماذج اجتازت الإعاقة.. صور

تنظم جمعية أصداء للارتقاء بالصم وضعاف السمع بالتعاون مع مؤسسة تواصل للتغيير المجتمعي لذوي القدرات ( تحت التأسيس ) المعرض والمؤتمر الأول ( قــــدرات إجتــــــــــازت الإعـــــــاقة ) وذلك تحت رعاية نقابة المهن العلمية بالإسكندرية بقيادة دكتور مرسي ابو يوسف نقيب علميين الإسكندرية، والكيميائي مهاب حسن الأمين العام لنقابة العلميين بالإسكندرية.



وتم الانتهاء من فعاليات المعرض والمؤتمر باحتفال غنائي من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع شهادات التقدير بتنظيم من الدكتور عمر عبد العزيز وجيولوجي أيمن نور الدين اعضاء مجلس النقابة بالاسكندرية.



وتمثل هذه الشريحة نسبة كبيرة من المجتمع المصرى والتى يتراوح قوامها ما بين ١١ إلى ١٤ مليون معاق، وباعتراف صريح بحقوقهم كمواطنين مصريين من حقهم التعايش السلمى في المجتمع، وأول تلك الحقوق حقهم في العيش بكرامة ذلك الحق الذي يكفله لهم الدستور والاتفاقيات الدولية مع الإحتفاظ بحقهم في التوظيف وحقهم في الضمان والحماية الاجتماعية، يليه حقوقهم في التعليم والصحة والثقافة والسياسة والرياضة، بالإضافة إلى أن هذا العام يتيح للمجتمع بكل شرائحه الفرصة لزيادة الوعى بقضايا أبناء هذه الشريحة، وتقبل اختلافهم ومحاولات دمجهم في المجتمع، خاصة وأن منهم من أبهر العالم بتحديه لإعاقته ومثابرته وعمله الجاد والمتقن، وأصبح صورة وواجهة مشرفة لمصر في البطولات العالمية بإحرازه للميداليات.



ومن هذا المنطلق حرص مجلس نقابة العلميين بالإسكندرية تنظيم يومين لهذه الاحتفالية مع جمعية أصداء للارتقاء بالصم وضعاف السمع و مؤسسة تواصل للتغيير المجتمعي داخل اروقة نقابة المهن العلمية للتواصل مع هؤلاء الأشخاص علي كافة مستواياتهم وأعمارهم للاستفادة من قدراتهم وأفكارهم وطموحاتهم وتكريم البارزين منهم في كل المجالات مع دعوة قيادات الإسكندرية لحضور هذه الاحتفالية بما يتناسب مع حقهم في التعايش المجتمعي.



هذا وقد تم تكريم مجموعة من ذوي الإحتياجات الخاصة بنقابة المهن العلمية بالإسكندرية في شهر مايو 2018 في احتفال كبير ضم عددا كبيرا من رموز المجتمع السكندري وأعضاء مجلس النواب والمهتمين بشئون ذوي الاحتياجات الخاصة.