هالة زايد تكشف آخر استعدادات الصحة لاستقبال منتدى الشباب..فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة على أتم الاستعداد لاستقبال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ الذى سيبدأ غدا .



واضافت خلال حوارها على قناة "إكسترا نيوز"، أنها متواجدة فى مدينة شرم الشيخ للوقوف على كافة الاستعدادات التي تمت مشيرة الي ان الوزارة فى المناسبات تقوم بالتجهيز من فترة طويلة بالتنسيق مع كافة الاجهزة.



وأوضحت أن الوزارة تقوم بالاستعداد الطبي بداية من الحجر الصحى بالمطار، و رش الحدائق من الآفات و التفتيش على المحلات والمطاعم التى تقدم الأطعمة للشباب.



وكشفت أن هناك عيادة ثابتة داخل المنتدى، مع وجود عيادتين بالقرب من القاعة الرئيسية للمنتدى، وأن هناك 75 سيارة إسعاف من المحافظات المجاورة مستعدة للتدخل الفوري للاستعانة بهم في وقت الحاجة، وتم إضافة 45 سيارة إسعاف، و6 سيارات تدخل طبي، و6 سيارات لنقل الحالات التي بها عدوى شديدة.

