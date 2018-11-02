جمهور 3 ستات: هنفرح بيكي امتى .. من الأسئلة الحشرية.. فيديو

عرض برنامج "3 ستات" تقرير فيديو من الشارع المصري لمعرفة ردود أفعال الفتيات من سؤال "طنط حشرية" "هنفرح بيكي امتي".



وقالت بعض السيدات، إنهن كن يتعمدن عدم الاجابة عن هذا النوع من الأسئلة الحشرية التي كانت دائما ما يتلقينها من أقاربهن ومعارفهن.



علي الجانب الآخر أوضحت احدي الفتيات، أن هذا النوع من الأسئلة الفضولية يحمل طابعا فكاهيا، قائلة "هي ممكن تفرح بأي حاجة تاني".



