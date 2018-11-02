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منوعات

القط الخارق.. يتحدى البشر ويتسلق أعلى جبل في العالم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:03 م
صدى البلد
محمد علي
ذكر موقع اوديتي سنترال الامريكي أنه في حادثة غريبة تسلق قط أعلى الجبال في العالم، في عملٍ غير مسبوق.

وفوجئ متسلق الجبال البولندي فويتش جابشينسكي، الذي تسلق مؤخرا أعلى قمة في بلاده بتسلق قط محلي للجبل نفسه وبقائه على القمة عدة أيام.

ولم يستطع جابشينسكي أن يصدق عينيه، عندما وصل إلى قمة جبل ريسي، الذي يبلغ ارتفاعه 2500 متر، ورأى القط، وهو يلعق أقدامه دون هوادة، ولا أحد يعرف بالضبط كيف وصل القط إلى قمة الجبل، أو لماذا تسلقه.

وحصل المتسلق على بعض الصور للقط، وسجل فيديو له ليوثق تلك الحادثة النادرة، خاصة أنه تسلق ارتفاعا شاهقا، في درجة برودة قاسية تحت الصفر.
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