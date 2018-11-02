الصحة ترد على خضوع وفود منتدى شباب العالم لفحص فيروس سي..فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن هناك عربات متواجدة بجوار مقر إقامة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ للفحص عن فيروس سي ضمن الحملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



واضافت خلال حوارها على قناة "إكسترا نيوز"، أن الفحص سيكون مقصورا على الشباب المشارك من مصر فقط، مؤكدة أن الوزارة ليس لديها أى مانع من تقديم الخدمة للشباب الوافد من أى دولة وذلك فى حال طلبهم للاطمئنان على أنفسهم.



وأشارت إلى أن جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى لحملة 100 مليون صحة والتى بدأت فى بداية أكتوبر وكشفت أن المحافظة حققت بين 55% إلى 60% من المستهدف خلال شهر.



وأوضحت أن أى مواطن من أى محافظة يحق له الخضوع لعملية الفحص الشامل أثناء إقامة منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.