ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الصحة ترد على خضوع وفود منتدى شباب العالم لفحص فيروس سي..فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 05:03 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن هناك عربات متواجدة بجوار مقر إقامة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ للفحص عن فيروس سي ضمن الحملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واضافت خلال حوارها على قناة "إكسترا نيوز"، أن الفحص سيكون مقصورا على الشباب المشارك من مصر فقط، مؤكدة أن الوزارة ليس لديها أى مانع من تقديم الخدمة للشباب الوافد من أى دولة وذلك فى حال طلبهم للاطمئنان على أنفسهم.

وأشارت إلى أن جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى لحملة 100 مليون صحة والتى بدأت فى بداية أكتوبر وكشفت أن المحافظة حققت بين 55% إلى 60% من المستهدف خلال شهر.

وأوضحت أن أى مواطن من أى محافظة يحق له الخضوع لعملية الفحص الشامل أثناء إقامة منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.
loading...

ترشيحاتنا

9 وزراء يتوجهون إلى شرم الشيخ لحضور منتدى شباب العالم

الحكومة تكشف حقيقة إعفاء المواطنين من دفع فواتير المياه والكهرباء لمدة 4 أشهر

انتبه.. صلاة أوصى رسول الله بالإكثار منها في يوم وليلة الجمعة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

فايق عزب يحصل على الدكتوراه.. صور

العثور على جثة سيدة مجهولة ملقاة على الطريق بزهور بورسعيد

علي جمعة عن الأضحية للأخ المتوفى: ولا ليها أى لزمة.. فيديو

حكاية حمدي قنديل مع الدجالين.. معمول له عمل واتعالج بسيجارة

الشيخ سلطان ..حكاية صوت موهوب استيقظت البحيرة على روعته وأغفلته دور المواهب ..فيديو

صحفي جزائري يكشف نقاط ضعف الترجي التونسي

وزير الرياضة يحضر مباراة الأهلي والترجي

مقاله أغلق الجريدة.. أول مغامرة لـ حمدي قنديل في الصحافة بالكارنيه اللوكس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

غادة والي: مشروع مودة يبدأ بأعلى 3 محافظات في معدلات الطلاق.. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة في شرم الشيخ

شاهد .. استمرار توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018

فيديو

الصحة ترد على خضوع وفود منتدى شباب العالم لفحص فيروس سي..فيديو
هالة زايد تكشف آخر استعدادات الصحة لاستقبال منتدى الشباب..فيديو
المالكي: إيران تدعم جماعات الإرهاب في لبنان واليمن بالصواريخ..فيديو
المراغي: ننفذ توصيات السيسي بالاهتمام بالقارة الإفريقية..فيديو
فيديوجراف.. الوزراء ينفي 6 شائعات خلال 3 أيام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟