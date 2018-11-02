فى عيد ميلاد عفاف شعيب.. تعرف على دور الشعراوي وهالة فؤاد في ارتدائها الحجاب

تحتفل اليوم الفنانة عفاف شعيب بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات اللاتي كان لهن علامات مميزة فى مجال الدراما التليفزيونية، ولعل أحدثها مسلسل "فوق السحاب" بالإضافة إلى مسلسلات "الشهد والدموع " و"رأفت الهجان" و"الضابط والجلاد " وغيرها من الأعمال.



وكشفت "شعيب" خلال احد اللقاءات التليفزيونية أنها ارتدت الحجاب بعد أن شاهدت رؤيا لشقيقها الراحل، ليجمعها بعد ذلك لقاء بالشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي كشف لها أمورا عديدة فيما يتعلق بارتداء الحجاب.



وتابعت "شعيب" أن الفنانة الراحلة هالة فؤاد كان لها دور إيضًا فى إقناعها بارتداء الحجاب، حين قامت بدعوتها الى احد الدروس الدينية التي كانت تتحدث عن وجوب ارتداء الحجاب.