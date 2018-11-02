تنفيذ 37 قرار إزالة تعديات على 2450 مترا في حملة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة بالاشتراك مع الاجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالات فورية تعدي بالبناء على الأراضى الزراعية و12 قرار إزالة تعد على منافع الرى و12 قرار إزالة تعد على منافع نهر النيل و6 قرارات إزالة تعد على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى مساحة 2450 مترا، كما تم تنفيذ 7 قرارات وحدة محلية و5 أحكام قضائية.



وأشار مدير أمن المنوفية إلى استمرار الحملات بشكل مكثف بالتنسيق مع الجهات المعنية للمحافظة علي الرقعة الزراعية وتفعيل القانون تجاه المخالفين.