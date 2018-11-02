البنات يرفعن شعار لا للـ هئ.. حكايات أنثوية عن رخامة الشباب أثناء قيادتهن

مقطع فيديو لم يتخط الـ3 دقائق، أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة؛ بعد أن سجلت إحدى الفتيات مقطع فيديو لها من داخل سيارتها، ونشرته عبر حسابها على "فيسبوك"؛ تحدثت فيه عن أزمتها مع الشباب أثناء قيادة سيارتها، وتطلب من الرجال توقفهم عن "هئ البنات" في الشوارع، وهو المصطلح الذي اختارته لتعبر عن مشكلتها.



"لا للـ هئ".. شعار رفعته الفتيات بعد انتشار هذا الفيديو؛ ليتضامنّ مع الفتاة صاحبته.



"واستطلع صدى البلد" آراء عدد من الفتيات اللاتي اعتدن على القيادة يوميا، عن ردة فعلهن حين يتعرضن لموقف الـ"هئ" كما أشارت الفتاة.



اتفقت الفتيات على شعار "لا للهئ" وقررن أن يتحدث الشباب الذين يحاولون مضايقتهن أثناء القيادة لإثبات قدرتهن على القيادة باحتراف مثل الرجال ولكسر المفهوم الشائع لدى الجميع بأن النساء لا يستطيعن قيادة السيارات.



"بتعرض للموقف ده كتير من سواقين الميكروباصات، لكني بعاند ومش بخليه يعدي، وأكتر مشكلة بعاني منها في السواقة؛ هي إن ناس كتير بتحاول تتخطاني وتحدف عليا، وتعليقاتهم دائما على كوني بنت وسايقة عربيتي، وشايفِنَّا دايما مش بنعرف نسوق"، هكذا روت "فاطمة محمد" مواقفها مع الـ"هئ" الذي تتعرض له يوميًا.



أما "رنا أحمد" فقررت أن تتحدى كل من يحاول أن "يهئ عليها" أثناء القيادة، حيث قالت :" مش بخليه يعدي"، مؤكدة أن مشكلتها الوحيدة أثناء القيادة؛ تتمثل في الزحام المستمر، وحفر الطريق.



"ميار فريد" كان لها رأي مختلف، حيث قالت: "مبديش فرصة لولد يهِئّ عليا ولا يضايقني عشان بنت وسايقة عربيتي، وبسوق من زمان واتعلمت كويس ومش بخاف من أي مشاكل تخص السواقة".