الحبيب الجفري: تضييع الشخص لمعنى الإنسانية يجعل تدينه معوجا

قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إنه بقدر حفاظ الإنسان على إنسانيته، يستطيع أن يكون مسلمًا مستقيمًا صادقًا في التزامه.



وأضاف «الجفري» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه بقدر تضييعه لمعنى إنسانيته، يكون معوجًا في تدينه مهما كانت مظاهر التزامه، منوهًا بأنه عندما يشتد الاختلاف تكشف الانفعالات عن حقيقة الأخلاق، وأما في حال التوافق فالغالبية تتصنّع الرُقيّ.



وأوضح أن الاعتراض على مراد الله سبحانه وتعالى فيه استبطان لمعنى توهم الإحاطة لحكمته، ومن رضي بالله ربًا رضي بقضائه، لله ما أعطى ولله ما أخذ.

