مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة يعلن عن دورات جديدة

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة بالتعاون مع كلية الآداب بجامعة القاهرة عن تقديم دورات جديدة فى اللغة الإنجليزية والفرنسية واللغات الأوروبية الحديثة.



وأشارت سارة إبراهيم مديرة العلاقات العامة بكلية الآداب، لـ صدى البلد، إلى أن المحاضرات يتم تدريسها داخل قاعات كلية الآداب على يد نخبة من أكبر أساتذة الكلية فى اللغات المعلن عنها.



يذكر أن المركز نظم دائرتين مستديرتين الأولى حول السرد القصصي واستلهامات اﻷدب الشعبي، والثانية حول الشعر والمسرح واستلهامات اﻷدب الشعبي فى وقتاٍ سابق.