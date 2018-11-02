ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يشارك فى الدورة الـ14 لقمة التعليم العالي بالهند

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد عبد العزيز
شارك الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية فى فعاليات الدورة الـ14 لقمة التعليم العالى 2018 بنيودلهى بالهند "FHES 2018"، التي أقيمت على مدار يومين، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات من وزارة التعليم العالي و247 وفدًا أجنبيًا من 63 دولة.

وأوضح الكردي، أن هذه القمة تهدف إلى تطوير نظام المشاركة الاستراتيجية فى قطاع التعليم بين الهند ودول العالم وخاصة الدول المشاركة فى القمة.

وأشار "الكردي"، إلى أن فعاليات القمة تضمنت معرض للجامعات ومؤسسات التعليم العالى الهندية، وتنظيم مؤتمر عالمى بمشاركة 1200 قيادة جامعية هندية وأجنبية من أفريقيا والشرق الأوسط، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى إقامة منتديات إقليمية، وزيارات ميدانية للمؤسسات العلمية المشاركة فى المعرض.
loading...

ترشيحاتنا

الشيخ سلطان ..حكاية صوت موهوب استيقظت البحيرة على روعته وأغفلته دور المواهب ..فيديو

الأعلى للإعلام: معاقبة الوسائل المخالفة لكود الحوادث الإرهابية

مصدر أمني: أتوبيس يقل أقباطا تعرض لهجوم في المنيا

تركيا ترد على واشنطن بالمثل وترفع العقوبات عن مسئولين أمريكيين

الأزهر يدين حادث المنيا ..ويؤكد: مرتكبوه تجردوا من أدنى معاني الإنسانية

9 وزراء يتوجهون إلى شرم الشيخ لحضور منتدى شباب العالم

السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو

شاهد.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة في شرم الشيخ

حكاية حمدي قنديل مع الدجالين.. معمول له عمل واتعالج بسيجارة

اكتشف الأسباب الحقيقية لـ خشونة الركبة

كلوب يعلن موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول وأرسنال

كاميرا المراقبة توثق سببا غريبا لسقوط حافلة في نهر بالصين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

غادة والي: مشروع مودة يبدأ بأعلى 3 محافظات في معدلات الطلاق.. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة في شرم الشيخ

شاهد .. استمرار توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018

فيديو

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي في نهائي ابطال افريقيا ..بث مباشر
بيراميدز يتقدم على الاتحاد بهدف في الشوط الأول .. فيديو
الصحة ترد على خضوع وفود منتدى شباب العالم لفحص فيروس سي..فيديو
هالة زايد تكشف آخر استعدادات الصحة لاستقبال منتدى الشباب..فيديو
المالكي: إيران تدعم جماعات الإرهاب في لبنان واليمن بالصواريخ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟