رئيس جامعة الإسكندرية يشارك فى الدورة الـ14 لقمة التعليم العالي بالهند

شارك الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية فى فعاليات الدورة الـ14 لقمة التعليم العالى 2018 بنيودلهى بالهند "FHES 2018"، التي أقيمت على مدار يومين، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات من وزارة التعليم العالي و247 وفدًا أجنبيًا من 63 دولة.



وأوضح الكردي، أن هذه القمة تهدف إلى تطوير نظام المشاركة الاستراتيجية فى قطاع التعليم بين الهند ودول العالم وخاصة الدول المشاركة فى القمة.



وأشار "الكردي"، إلى أن فعاليات القمة تضمنت معرض للجامعات ومؤسسات التعليم العالى الهندية، وتنظيم مؤتمر عالمى بمشاركة 1200 قيادة جامعية هندية وأجنبية من أفريقيا والشرق الأوسط، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى إقامة منتديات إقليمية، وزيارات ميدانية للمؤسسات العلمية المشاركة فى المعرض.