جلسة تصوير ساحرة لأسماء أبو اليزيد في الصحراء.. صور

خضعت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، لجلسة تصوير جديدة ومميزة على الرمال في الصحراء وهي ترتدي فستان زفاف أبيض مزينا بالذهبي على الصدر، واكملت إطلالته بتاج ذهبي أنيق ومختلف شبيه بأكسسوارات الفراعنة.



ونشرت أبو اليزيد، لقطات من الصور على حسابها الخاص على موقع الصور "انستجرام"، وهي من تصوير منة حسام، أما الماكياج فكان بلمسات ريهام خليفة، وتصفيف الشعر من ملك مكرم، والفستان الأبيض من تصميم نهال خليفة.



يذكر أن أحدث عمل فني شاركت فيه الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، دورها في مسلسل ليالي أوجيني، الذي عرض في رمضان 2018.