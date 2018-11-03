توأم بنى مزار المخترع يطلق مبادرة نحن نستطيع.. تعد الحدث الأول في صعيد مصر وتهدف لخروج متحدى الإعاقة للشارع والتوعية بقدراتهم.. والمحافظ: لن ندخر جهدًا في توفير جميع السبل الحياتية والرعاية لهم

التوأم المخترع محمد وحسام سيد مصطفى:

إطلاق مبادرة "نحن نستطيع" لتنظيم ماراثون لمستخدمي الكراسي المتحركة تكسب متحدى الإعاقة مزيدًا من الثقة من خلال دمجهم في المجتمع





المحافظ:

دمج ذوى الاحتياجات وتمكينهم بما يحقق صالح المجتمع يتمتعون بقدرات تؤهلهم ليصبحوا قوة إنتاجية لا يستهان بها في المجتمع





يسعى التوأم المخترع محمد وحسام سيد مصطفى 23 سنة الشهير بتوأم بني مزار الى إثبات ذاته وإعلان أن ذوى الاحتياجات خاصة لهم قدرات عظيمة تفوق الأصحاء في كثير من الاحيان، إذ أكدا أنهما بصدد إطلاق مبادرة بعنوان "نحن نستطيع..التوأم.. وميشين روزفلت" لتنظيم ماراثون لمستخدمي الكراسي المتحركة خلال الفترة المقبلة.





وأشار التوأم إلى أن المبادرة تعد الحدث الأول في صعيد مصر، وهى مستوحاة من فكرة "المهمة روزفلت" التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي الراحل "فرانكلين روزفلت" الذي حكم الولايات المتحدة وقادها نحو الإصلاح وهو يجلس على كرسي متحرك.





وتهتم "ميشين روزفلت" التي سبق تنظيمها في القاهرة والإسكندرية بخروج متحدى الإعاقة للشارع والتوعية بقدراتهم.





وأضاف توأم بني مزار وهما من المخترعين، أن هذا الماراثون سينطلق من ميدان الشهداء بمحافظة المنيا ويتحرك في شوارع بني مزار.





ويشارك فيه 50 شابا وفتاة من الأصحاء ومتحدى الإعاقة من بعض المؤسسات والجمعيات بالمنيا في هذا اليوم الترفيهي قبل نهاية 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة.





واستقبل محافظ المنيا اللواء قاسم حسين محافظ التوأم محمد وحسام سيد مصطفى من ذوى الاحتياجات الخاصة واستمع إلى فكرة التوأم والتي تدور حول إقامة مبادرة بعنوان "نحن نستطيع" والتي تهدف إلى دعم التعاون بين الشباب ومتحدى الإعاقة بما يرفع الروح المعنوية لديهم ويكسبهم مزيدًا من الثقة في أنفسهم من خلال دمجهم داخل المجتمع.





أكد المحافظ أن القيادة السياسية أعلنت ان 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تولى اهتمامًا كبيرًا بهم لدمجهم داخل المجتمع، وتبذل جهودا في تيسير أمورهم الحياتية ودعم مواهبهم، لأنهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي.





وأضاف أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير جميع السبل الحياتية والرعاية لهم، مؤكدا أهمية دور التأهيل للمعاقين ودمجهم وتمكينهم بما يحقق صالح المجتمع، وتذليل الصعوبات التي تعترض أعمالهم كونهم فئة هامة تتمتع بإمكانات وقدرات تؤهلهم ليصبحوا قوة إنتاجية لا يستهان بها في المجتمع.





وقدم قاسم الشكر للجمعيات الأهلية والمؤسسات التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة ، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد وعدم اليأس حتى يصبح ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب مهارات وأكثر مشاركة في المجتمع.



