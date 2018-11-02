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سيارات

رفض طعن إلغاء نتيجة جروجان في سباق إيطاليا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:16 م
صدى البلد
مصباح المصرى
خسر فريق هاس المنافس في بطولة العالم للفورميولا وان طعنا تقدم به ضد قرار المشرفين إلغاء نتيجة السائق الفرنسي رومان جروجان (المركز السادس) في سباق جائزة إيطاليا الكبرى في سبتمبر.

وأيدت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي للسيارات القرار وأكدت إلغاء نتيجة جروجان بعد جلسة استماع في باريس.

وقالت المحكمة إنها ستصدر بيانا بشأن حيثيات القرار في وقت لاحق.. وعبر الفريق المملوك لجهات أمريكية عن خيبة أمله لكنه قال إنه سيمضي قدما.

وقال جونتر شتاينر رئيس الفريق في بيان ”رغم القرار سنمضي قدما وسنركز على آخر سباقين في الموسم لحصد المزيد من النقاط وإنهاء أقوى موسم للفريق حتى الآن“.

ويحتل هاس الذي تزوده فيراري بالمحركات، المركز الخامس في بطولة الصانعين متأخرا بفارق 30 نقطة وراء رينو.

كان رينو تقدم باحتجاج ضد سيارة هاس في سباق إيطاليا بداعي مخالفتها للوائح الفنية.

وكانت نتيجة السائق الفرنسي ستمنحه ثماني نقاط ما يضع فريقه هاس قبل رينو في الترتيب لكن الغاء النتيجة جعل الفريق يتراجع إلى المركز الخامس.. وقدم رينو قرائن على مخالفة هاس للوائح.

وقال نيك تشيستر مدير القطاع الفني في رينو معبرا عن سعادته بالقرار ”اللوائح الفنية وعلى الأخص تلك التي أدخلت بهدف تعزيز السلامة يتعين الالتزام بها حرفيا“.
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