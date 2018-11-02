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تنسيقية شباب الأحزاب: توصيات خاصة لتمكين المرأة بمنتدى شباب العالم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:49 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
عبد الرحمن سرحان
قالت سها سعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشاركة التنسيقية بمنتدى شباب العالم، سيكون قائما على تبادل الحوار للخروج بفكر يخدم مصلحة مصر، ويعلي من مكانتها القارية والعالمية.

وأضافت "سعيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن ورشة عمل الأورومتوسطي، التي تقام على هامش المنتدى، تهدف إلى تبادل الخبرات بين مع الدول الخارجية، والتعاون على المستوى الأمني والسياسي، فضلًا عن ملف مكافحة الإرهاب.

كما أكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تطرق المنتدى لتمكين المرأة مجتمعيًا وسياسيًا، إضافة إلى ملف ذوي الإعاقة، مضيفةً بأن التنسيقية ستقوم بإصدار توصيات لإعادة دمجهم في المجتمع ثانيةً.

وينطلق منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 3- 6 نوفمبر، فى نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحضره أكثر من 5000 شاب وفتاة، يمثلون 160 دولة، فضلا عن مشاركة عدد من القوى الحزبية الممثلة فى تنسيقية شباب الأحزاب.
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