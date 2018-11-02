عالم غريب الأطوار.. حبس نفسه في خيمة بلاستيكية 3 أيام لتجربة علمية

حبس "عالم غريب الاطوار" ، حسبما يصف نفسه، في خيمة صغيرة من البلاستيك محكمة الإغلاق لمدة ثلاثة ايام كاملة، مع 200 نبته لمعرفة ما إذا كان بإمكان النبات تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين بسرعة كافية لإبقائه على قيد الحياة، وفق ما قال موقع أوديتي سنترال الامريكي.



وتواجد كيرتس باوت، العالم غريب الاطوار في خيمة بلاستيكية في الفناء الخلفي لمنزله في بريتيش كولومبيا بكندا.



وأعلن كيرتس باوت عن خطته الجريئة على يوتيوب، وأعرب عن أمله في معرفة ما إذا كانت إحاطته نفسه بالنباتات، سوف يحول ما يكفي من ثاني أكسيد الكربون الذي تنفسه إلى أكسجين للسماح له بالبقاء على قيد الحياة في الخيمة البلاستيكية المغلقة لمدة ثلاثة أيام على الأقل.



ولسوء الحظ، اضطر إلى إجهاض التجربة بعد 15 ساعة فقط، حيث وصلت مستويات ثاني أكسيد الكربون إلى نقطة خطرة حيث خاطر بمعاناة من تلف في الدماغ أو حتى الوقوع في غيبوبة.



وكتب باوت على موقعه على الإنترنت: "ربما تمكنت من البقاء على قيد الحياة في الخيمة ثلاثة أيام، لكن هدفي ليس مجرد عدم الموت، هدفي هو إنهاء هذا المشروع دون أن أصاب بتلف في الدماغ أو ضرر دائم لجسمي".



وأضاف: "ولكن كما اتضح ، ان ما أفعله خطر تمامًا لأن السماء الملبدة بالغيوم حالت دون حصوله على أشعة الشمس التي يحتاجها لأداء عملية التمثيل الضوئي ، وبالتالي لم يتمكن من إعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون بسرعة كافية".