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أخبار البلد

رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا يشارك في منتدى شباب العالم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:19 م
صدى البلد
سعيد العربي
غادر العاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، وذلك للمشاركة في المنتدى العالمي الثاني للشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من الثالث حتى السادس من نوفمبر الجاري تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال ثابت، إنه فخور بالمشاركة في المنتدى، مؤكدا أنه سيكون له نتائج إيجابية كبيرة على صورة مصر في الخارج، خاصة وأن هناك العديد من شباب العالم سوف يشاركون في هذا المؤتمر وسينقلون إلى شعوب بلادهم صورة إيجابية رائعة عن مصر.

واستعدت مدينة شرم الشيخ لانطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من المقرر أن تبدأ غدا السبت وتستمر حتى الثلاثاء القادم.
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