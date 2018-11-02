15 صورة ترصد إعادة تعويم الحوض عتاقة بترسانة بورسعيد البحرية

نجح العاملون في قسم الإنقاذ البحري بترسانة بورسعيد البحرية في إعادة تعويم الحوض عتاقة الذي تعرض جزء منه للغرق منذ عدة أشهر بالقرب من الترسانة البحرية.



وقال المهندس سمير حسن مدير إدارة الترسانات إن تعويم الحوض عتاقة انجاز سطر به رجال الإنقاذ البحري لهيئة قناة السويس بسطور من نور عقب توفير ملايين الدولارات علي الدولة طلبتهم تحدي الشركات العالمية المختصة للتدخل وانتشال الحوض.



وأضاف المهندس عادل فريد طنطاوى رئيس ترسانة بورسعيد، أن الانجاز يعد صفحة جديدة مضيئة تضاف إلي تاريخ العاملين بترسانة بورسعيد وقسم الإنقاذ المليء بالانجازات ولتحويل الإخفاقات إلي انجازات،



من جانبه وجه المهندس سيد ابو الفتوح مستشار رئيس الهيئه الشكر لجميع العاملين بالترسانة البحرية والي العاملين بالإنقاذ البحري علي الانجاز .