ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

أبو مازن يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حافلة المنيا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:39 م
الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس محمود عباس
مــحـــمــــد مــجــــدي
قدم الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، واجب العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة، حافلة تقل مصريين كانوا متجهين إلى دير في محافظة المنيا بصعيد مصر، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وعبر الرئيس الفلسطيني، عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع كل القيم والأعراف والأخلاق الإنسانية والأديان السماوية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكد الرئيس الفلسطيني، تضامن فلسطين ووقوفها إلى جانب الشقيقة الكبرى مصر في وجه هذا الإرهاب الأسود، الذي لا دين له ولا أخلاق، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها الشقيق بكل أمن وخير واستقرار.
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يعزي البابا تواضروس في شهداء حادث المنيا الإرهابي

اختفاء جزيرة في ظروف غامضة شمال اليابان

عقوبات مغلظة من الكاف على الترجي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز يهزم الاتحاد بثلاثية في أول ظهور مع حسام حسن.. فيديو

هاني الناظر يحذر من عادات خطيرة تصيبك بالسرطان

وكالة أمريكية تحذر: الشرق الأوسط قد يشهد حربا الأسبوع المقبل

إنتاج مختار يتعادل مع سموحة بهدفين في الدوري.. فيديو

العثور على جثة مدرسة مطعونة بالرأس داخل شقتها بقنا

الاستعلامات: الجريمة الآثمة فى المنيا تستهدف وحدة الشعب وتكشف عجز الإرهابيين

الكنيسة تعلن أسماء 5 من مصابي حادث المنيا الإرهابي

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيا باتجاه نجران

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

غادة والي: مشروع مودة يبدأ بأعلى 3 محافظات في معدلات الطلاق.. صور

فيديو

توفيق عكاشة يكشف عن مرضه الخطير على الهواء .. فيديو
وزير الأوقاف: نحن بحاجة إلى إعادة النظر في المناهج التعليمية.. فيديو
إنتاج مختار يتعادل مع سموحة بهدفين في الدوري.. فيديو
بيراميدز يهزم الاتحاد بثلاثية في أول ظهور مع حسام حسن.. فيديو
الكنيسة: لابد من تجفيف منابع الفكر المتطرف ونشر وعي مستنير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟