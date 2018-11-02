أبو مازن يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حافلة المنيا

قدم الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، واجب العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة، حافلة تقل مصريين كانوا متجهين إلى دير في محافظة المنيا بصعيد مصر، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.



وعبر الرئيس الفلسطيني، عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع كل القيم والأعراف والأخلاق الإنسانية والأديان السماوية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.



وأكد الرئيس الفلسطيني، تضامن فلسطين ووقوفها إلى جانب الشقيقة الكبرى مصر في وجه هذا الإرهاب الأسود، الذي لا دين له ولا أخلاق، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها الشقيق بكل أمن وخير واستقرار.