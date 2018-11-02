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أخبار البلد

نقيب الصيادلة يستنكر استهداف أقباط المنيا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:25 م
صدى البلد
محمد غالي
استنكر الدكتور محي الدين عبيد، النقيب العام لصيادلة مصر ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، استهداف أتوبيس للأقباط بمحيط دير الأنبا صموئيل بمدينة مغاغة بالمنيا، بعدما فتح الإرهابيون الرصاص عليه، اليوم الجمعة.

أعرب النقيب العام لصيادلة مصر، في بيان له، عن تعازيه لأسر الشهداء وتمنياته بالشفاء للمصابين، مؤكدا على تضامنه معهم.

وطالب النقيب العام لصيادلة مصر، بسرعة القصاص العادل من مرتكبي الحادث، في إطار خطة الدولة لمواجهة الإرهاب الأسود، واقتلاع جذوره.
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