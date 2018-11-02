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أخبار البلد

الرئيس الفلسطيني يعزي البابا تواضروس في ضحايا حافلة المنيا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:40 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مــحـــمــــد مــجــــدي
قدم الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، العزاء للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة، حافلة تقل أقباطا كانت متجهة إلى دير في محافظة المنيا بصعيد مصر، والذي أسفر عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة 7 آخرين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع كل القيم والأعراف والأخلاق الإنسانية والأديان السماوية، ويهدف إلى زعزعة الاستقرار وضرب النسيج الوطني المصري.

وأكد الرئيس الفلسطيني، تضامن فلسطين ووقوفها مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية في وجه هذا العمل الإرهابي البشع، الذي لا دين له ولا أخلاق، سائلا العلي القدير الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى.
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