الأهلي فاز على الترجي 7 مرات في 18 مباراة.. من يفوز هذه المرة؟

قبل دقائق قليلة من مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي، والتي من المقرر انطلاقها في التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد برج العرب، التقى الفريقان من قبل 18 مرة عبر تاريخهما في مختلف البطولات الإفريقية.

وفاز الأهلي خلال تلك المواجهات في 7 مباريات، بينما فاز الترجي في 3 لقاءات، وحسم التعادل ثمانى مباريات، وسجل الفريق الأهلاوى 19 هدفاً فيما تمكن بطل تونس من تسجيل 11 هدفاً، خلال السطور القليلة القادمة نستعرض أهم المباريات التي جمعت الفريقين عبر تاريخهما.

دوري أبطال إفريقيا 1990 التقى الأهلي مع الترجي التونسي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1990، حيث انتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

دوري أبطال إفريقيا 2001 التقى الأهلي مع الترجي التونسي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001، حيث انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي، بينما تأهل الأهلي بعد أن تعادل إيجابيا بنتيجة 1-1 في مباراة العودة في تونس بهدف سيد عبد الحفيظ الشهير، وتُوج الأهلي باللقب في هذا العام على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

دوري أبطال إفريقيا 2007 كما تقابل الأهلي مع الترجي التونسي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2007، حيث فاز الأهلي في القاهرة بنتيجة 3 - صفر، أحرز الأهداف كل من محمد أبو تريكة وأمادو فلافيو وأسامة حسني، بينما خسر الأحمر بنتيجة صفر-1 في مباراة العودة في تونس، وتمكن الأهلي من الوصول إلى المباراة النهائية في هذا العام.

دوري أبطال إفريقيا 2010 كما لعب الأهلي مع الترجي التونسي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2010، حيث فاز الأحمر بنتيجة 2-1 في القاهرة، أحرز الهدفين محمد فضل وأحمد فتحي، بينما خسر الأهلي في تونس بنتيجة صفر-1، في المباراة الشهيرة التي أحرز خلالها إينرامو، مهاجم الترجي، هدفا بيده.

دوري أبطال إفريقيا 2011 كما تقابل الأهلي مع الترجي التونسي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2011، حيث خسر الأحمر في لقاء الذهاب بتونس بهدف دون مقابل، قبل أن يتعادل الفريقان في لقاء الإياب بالقاهرة بنتيجة 1-1، أحرز هدف الأهلي الوحيد محمد أبو تريكة. دوري أبطال إفريقيا 2012 وأيضاً تقابل الفريقان في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012، حيث انتهت مباراة الذهاب في برج العرب بالتعادل الإيجابي 1-1، أحرز هدف الأهلي السيد حمدي، قبل أن يتفوق الأحمر في مباراة العودة، على ملعب رادس، ويحقق الفوز بنتيجة 2-1، ويتوج باللقب الإفريقي.