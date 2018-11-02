إبتسام سلمان: مجموعتي مستوحاة من الحضارة المصرية.. فيديو

قالت إبتسام سلمان مصممة الأزياء البحرينية، إنها بالفعل تأثرت بالحضارة المصرية القديمة من خلال جولتها السياحية التي قامت بها بعد مشاركتها في الدورة الماضية انترناشونال فاشون اوورد ويتضح هذا التأثير من خلال إطلاق مجموعتها الشتوية هذا العام من الحضارة المصرية القديمة ومزجها بالزي البحريني بشكل عصري ومختلف.



وأضافت ابتسام في تصريحات خاصة أدلت بها أمام كاميرا موقع "صدى البلد" الإخبارية، أن مجموعتها استوحت من الألوان الهادئة مثل اللون المارون، والأزرق، والتركواز، واللون الصدفي، مع مزج الأسود مع جميع الألوان بشكل أنثوي وراق.



وتابعت إبتسام أنها استخدمت قصات مختلفة للغاية هذا العام والتي تختلف عن تصميمات الصيف لهذا العام، وأشارت إلى أن تصميمات العبايات فقط هي ما سوف تقتصر على المحجبات، إلا أن هناك تصميمات أخرى يمكن أن يرتديها غير المحجبات والمحجبات.



واختتمت حديثها أن هناك مشاركة كبيرة من باقي الدول العربية، والتي اشتملت مشاركين من الجزائر والمغرب والسعودية، وهو يعد تجمعا حضاريا كبيرا بين الدول العربية وتبادل في الخبرات، والثقافات المختلفة، وذلك عبر تقديم شيء مختلف ومنفرد.



وإليكم الفيديو التي التقطته كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري..